Van’da deprem: Valilikten açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre, Van'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı depremi AFAD 3,9 büyüklüğünde ölçtü. Van Valiliği, şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2; derinliğini 5.0 km olarak duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.