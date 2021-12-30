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Van'da 255 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

30 Aralık 2021 16:25

Van'da, 4 adrese düzenlenen operasyonda; sahte içki ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, 255 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri, kentte üretilen sahte içkiler ile ilgili 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 255 litre sahte içki, 350 boş içki şişesi, 41 boş pet şişe, 5 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 3 hortum ve 5 litrelik olmak üzere 58 boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) 

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