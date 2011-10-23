Van Cezaevi'nden 150 mahkum kaçtı!

T24

Mermerci, yaptığı açıklamada, M Tipi Cezaevindeki mahkumların ilk depremden sonra cezaevi yönetimi tarafından bahçeye çıkarıldığını ve bu sırada bazı tutuklu ve hükümlülerin ailelerine ulaşmak için yıkılan bahçe duvarından dışarı çıktıklarını söyledi.



Cezaevi dışına çıkan tutuklu ve hükümlülerin bazı basın yayın organlarında yer aldığı kadar çok olmadığını bildiren Mermerci, aileleriyle irtibata geçenlerin bir kısmının tekrar cezaevine döndüğünü, dönüşlerin devam ettiğini belirtti.



Bilgisayar sistemleri çalışmadığı için şu ana kadar cezaevinden ayrılanların ve dönenlerin sayısının tespit edilemediğini kaydeden Mermerci, ''İddia edildiği gibi yüzlerce kişi değil çok az sayıda kişidir. Ayrıca bu cezaevinde terör suçlusu yoktur. Adi suçlardan ceza alan ve tutuklananlar M tipi cezaevindedir. Hiçbir terör suçlusu firar etmemiştir'' dedi.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mermerci, deprem sonrası cezaevine gelen ailelerin de tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla görüştürüldüğünü sözlerine ekledi.

