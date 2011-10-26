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Van Cezaevi boşaltılıyor

Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde isyan çıkaran hükümlü ve tutuklular, çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi.

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde isyan çıkaran hükümlü ve tutuklular, çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi.


Deprem sırasında cezaevi duvarının yıkılmasıyla 150 kadar adli hükümlü ve tutuklunun firar edip büyük bölümünün geri döndüğü Van M Tipi Cezaevi’nin, dün akşam çıkan isyandan sonra boşaltılması kararlaştırıldı.


Saat 17.55’te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki artçı şok sırasında binanın güvenli olmadığını söyleyip bahçeye çıkmak isteyen, bu istekleri yerine getirilmeyince de yatakları ateşe vererek isyan çıkaran hükümlü ve tutuklular isyanın bastırılmasından sonra başka cezaevlerine nakledilmeye başlandı.


Gece 200 kadar hükümlü ve tutuklunun Muş ve Erzurum’daki cezaevlerine gönderilmesinden sonra, kalan 600 hükümlü ve tutuklunun bu illerle diğer bazı çevre illerdeki cezaevlerine nakil işlemleri sürüyor.


Yetkililer, Van M Tipi Cezaevi’ndeki hükümlü ve tutukluların önce yakın illerdeki cezaevlerine nakledileceklerini, buradan da isteklerine göre Türkiye genelindeki cezaevlerine dağıtılacaklarını söyledi.


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