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BBC Türkçe

Van Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 29 gözaltı

Bu sabah evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alınan belediye personeli arasında, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre de var. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya yaşananları "siyasi bir tasfiye operasyonu" olarak

10 Kasım 2016 18:43

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre'nin de aralarında bulunduğu 29 belediye personeli, bu sabah evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan personellere beş gün avukat görüş yasağı getirildiği ve dosyaya gizlilik kararı konduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ise gözaltıları "PKK'ya yönelik operasyon" haberiyle duyurdu.

Ajansın haberinde "Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile taşeron işçilere baskı yapılarak terör örgütü adına para toplamaya çalışıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı." denildi.

2009'da DTP'den Van Belediye Başkanı seçilen, 2014'te Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olan Bekir Kaya ise yaşananları "siyasi bir tasfiye operasyonu" olarak nitelendirdi.

'ye konuşan Bekir Kaya, gözaltıların hukuk faaliyetleri ile izah edilmeyeceğini söyledi.

HDP bundan sonra ne yapacak?

Olan bitenin haksızlık olduğunu ifade eden Bekir Kaya sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kaos ortamının iktidarlarına yarayacağını düşünüyorlar ama bu büyük bir yanılgı. Haksız ve namertçe üzerimize geliyorlar. Van Belediyesi halkın nezdinde aklanıp, büyüyerek bugüne kadar gelmiş bir belediye bu yüzden bütün bu yaşananları bir tasfiye operasyonu olarak ele alıyoruz."

Yaşanan olayların, çatışmalı sürecin yeniden başlamasının büyük mağduriyetlere yol açtığına dikkati çeken Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kaya ayrıca, Van halkının yaşananlardan dolayı huzursuz olduğunu aktardı.

2012'de düzenlenen Büyükşehir Belediye Yasasıyla Van, Büyükşehir Belediyesi statüsü almıştı.

2014 yerel seçimlerinde Van'da oyların yüzde 53,2'sini alan HDP, büyükşehir dahil merkez İpekyolu ve Edremit ile birlikte Çatak, Gürpınar, Saray, Bahçesaray, Başkale, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp'ın arlarında olduğu 11 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.

Oyların yüzde 40,5'ini alan AKP de merkez Tuşpa ve Gevaş ilçe belediye başkanlığını almıştı.

Van'ın İpekyolu, Edremit, Erciş ve Özalp ilçelerine 11 Eylül'de kayyum atanmıştı.

28 belediyeye kayyum atandı

Van'daki gelişmelerle ilgili AKP Van İl Başkanı Zahir Soğan'da ile de görüş almak istedik. Ancak kendisi Ankara'da bir toplantıda olduğu için bir toplantıda olduğu için görüşme yapılamadı.

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