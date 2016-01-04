Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya’ya 15 yıl hapis cezası

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan'ı Bekir Kaya'nın 'örgüt üyeliği' suçlaması ile yargılandığı dava sona erdi. Kaya’ya 15 yıl hapis cezası verildi. Savcı, Kaya hakkında esas mütalaasında 'örgüt üyeliği'nden 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.

"KCK Van Ana Davası”nda tutuklanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılanların duruşması Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya tutuksuz yargılanan 12 isim katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu. Avukatların son savunmasını alan mahkeme heyeti, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya ile HDP PM üyesi Cüneyt Caniş’e “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 15’er yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan diğer 10 siyasetçiye 7 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Avukatlar, Kaya'nın yargılanmasının yanı sıra bu şekilde muameleye maruz bırakılmasına tepki gösterdi.

Haberdar'dan Arzu Yıldız'ın haberine göre, davanın görüldüğü 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan'ı Ali Öztürk il seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.

Bekir Kaya ve yargılanan diğer isimlere "protesto faaliyetleri", "kutlama faaliyetleri", "Sivil Cumalar organize etmek", "örgüt mensuplarının cenazelerini protokol eşliğinde karşılama" gibi başlıklarla sıralanan suçlamalar yöneltildi. Savcı Van Belediye Eş Başkanı Kaya, hakkında mütaalasında şu iddialara delil olarak gizli tanık ifadeler, telefon kayıtları, örgütün dağ kadrosu ile irtibatlı olduğu, sokak eylemlerinde görev aldığına ilişkilerin görüntülerinin bulunduğu gibi bilgiler sundu.

Ancak propaganda ve örgüt üyeliğine delil olan suçlamalarla ilgili 3.yargı paketinde yapılan değişiklik ile söz konusu suçlamalara ilişkin yaptırım ve cezalandırmalarda esneklik getirilmişti.

Davanın bugünkü duruşmasında avukat Sabahattin Kaya ve diğer müdaafiler söz konusu yasalardaki değişikliklere ve adliye önündeki güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.