Van bu kez 5.2 ile sallandı

T24- Van’ın Merkez Mollakasım köyünde meydana gelen 5,2’lik deprem nedeniyle ilde panik yaşandı.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkez’i verilerine göre, saat 00.08’de merkezüssü Van Mollakasım’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Ekim’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından beşik gibi sallanan Van’da, son depremde şiddetli hissedildi. Halk arasında endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Van’da daha önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 605, 5.6 büyüklüğündeki depremde ise aralarında iki gazetecinin de bulunduğu 40 kişi yaşamını yitirmişti







