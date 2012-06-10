Van Belediye Başkanı tutuklandı

KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ile Başkale Belediye Başkanı Hecer Saruhan, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş, eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler, BDP İl Başkanı Mihriban Şah ve eski BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş'in, Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 12 saat süren ifadelerinin ardından savcılık, Başkale Belediye Başkanı Saruhan'ı serbest bırakırken, 5 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Sabah erken saatlere kadar süren duruşmada, mahkeme, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Ergüneş ile BDP Van İl Başkanı Şah'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Van Belediye Başkanı Kaya ile eski BDP Van İl Başkanı Cüneyt Caniş ve eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler ise "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatı doğrultusunda, 07 Haziran'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Van merkez, Başkale, Özalp, Muradiye, Edremit ve Bostaniçi belediyeleri ile bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında BDP'li 6 belediye başkanının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.