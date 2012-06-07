Van Belediye Başkanı KCK'dan gözaltında

Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van Belediye Başkanlığı ile Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın evinin de aralarında olduğu bazı ev ve işyerinde aramalar yapıldı.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslerde arama yapmaya başladı.

Arama yapılan işyerleri ve evlerin etrafında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

10 gözaltı

Operasyonda aralarında Van Belediye Başkanı BDP’li Bekir Kaya’nın da bulunduğu 3 belediye başkanı ile birlikte 10 BDP ’li gözaltına alındığı bildirildi.

Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2010 yılında haklarında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçunda sürdürülen soruşturma kapsamında Van Belediye Başkanı BDP’li Bekir Kaya, Edremit Belediye Başkanı BDP ’li Abdülkerim Sayan, merkeze bağlı Bostaniçi Beldesi Nezahat Ergüneş’in de aralarında bulunduğu 10 partili gözaltına alındı.

Başkan Kaya’nın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde saat 05.00 sıralarında arama başlatıldı. Arama halen devam ederken Başkan Kaya, evinden alınarak Başkanlık Makamı’nda da arama yapılması için götürüldü.

Tuğluk, Başkan Kaya'ya eşlik ettti

Bu arada, Bağımsız Van Miletveili Asel Tuğluk’un da geceyi Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın evinde geçirdiği belirtildi. Başkan Kaya, sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Miletvekili Asel Tuğluk da kendisine nezaret ettiği görüldü. Tuğluk, Başkan Kaya’nın makamında ve evinde yapılan aramalar sınarısnda da hazır bulundu.

Gözaltılara protesto

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve belediyenin deprem öncesi kulandığı hizmet binası önünde başlayan oturma eylemi devam ediyor. Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk’un da katıldığı protesto eylemindeki kalabalık 500 kişiyi bulurken, polis de geniş güvelik önlemi aldı.

Belediye çalışanlarının da bulunduğu eylemde, göstericiler sık sık ’Baskılar bizi durduramaz’, ’Başkana uzanan eller kırılsın’ sloganları attı. Daha sonra grup, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın gözaltına alınması sırasında çekilen fotoğrafı ellerinde taşıyarak ’İrademize Dokunma’ pankartı açtı.