Van Barosu: Cinsel istismarın takipçisi olacağız

Van Barosu iki gün önce kırk günlük bebeğe yönelik yapılan cinsel istismar olayına ilişkin açıklama yaparak, “Van barosu olarak bizler bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

dihaber'de yer alan habere göre, Van’da iki gün önce özel bir hastaneye getirilen yeni doğan bir bebeğin maruz bırakıldığı istismar sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Otopsi işlemleri yapılan bebeğin vücudunda ısırık, darp izleri, ödem ve istismara uğradığına dair bulgular tespit edilmişti. İsmi ve kaç günlük olduğu bilinmeyen bebeğin T. ismiyle hastaneye getirildiği öğrenildi. Olayın emniyette intikal etmesi üzerine bebeği hastaneye getiren ve annesi olduğu belirtilen P.T. (31) ve birlikte yaşadığı iddia edilen Ferdi isimli şahıs gözaltına alınmış soruşturma kapsamında D.T.’nin arandığı kaydedilmişti.

Olayın savcılığa intikal etmesi sonucunda Van Barosu da konuyla ilgili Baroda bir açıklama yaptı. Açıklamada konuşan Van Baro Başkanı Murat Timur, “Üç şüphelinin gözaltına alındığını bu şüphelilerden üçü Van Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Olay kırk günlük bir bebeğe yönelik gerçekleşmiştir. Cinsel istismar olaylarında son derece hassas yaklaşıp müdahale etmeye çalışacağız. Van Barosu olarak bizler bu olayın takipçisi olacağız. Şüphelilerin bu noktada en yüksek cezayı almaları noktasında da bu olayın takipçisi olacağız” dedi.