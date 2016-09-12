Van AKP İl Başkanlığı binası yakınlarında patlama

Van şehir merkezinde Beşyol mevkiinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İl Başkanlık binası ile Valilik binası arasındaki alanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği ifade ediliyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA) patlamanın meydana geldiği noktanın çevresinde büyük hasar meydana geldiğini aktardı ve yetkililerin patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğunu açıkladığını belirtti.

AKP Van Milletvekili Burhan Kaya, CNN Türk haber kanalına yaptığı açıklamalarda patlamaya bombalı saldırının yol açtığını ifade etti ve "Hedef il binamız ve il binamızı koruyan emniyet güçleriydi" dedi.

Kaya, gelen ilk bilgilere göre saldırıda hayatını kaybeden olmadığını ifade ederken, DHA saldırıda 19 kişinin yaralandığını aktardı.

"Yaralılar arasında AK Parti teşkilatından birisinin olup olmadığını bilemiyorum" diyen AKP Van Milletvekili Kaya, çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların durumunun ciddi olmadığını ifade etti.

Polis olay yerini güvenlik çemberine almış durumda.