Van 50 şehri sollayacak

T24 - Van’da depremzedeler için konteyner kentler oluşturma çalışmaları sürüyor. Erciş’e ve köylere verilen 13 bin konteynerin ardından şehir merkezine de 15 bin konteyner kurulacak. 28 bin konteynerin tamamı yerleştirildiğinde içlerinde 180 bin depremzede barınacak.





Van’daki depremlerin ardından depremzedelerin geçici barınması için il merkezinde 15 bin konteynerden oluşan 21 konteyner kent kurma çalışmaları, havadan görüntülendi.



Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Atay Uslu, konteynerlerin, hasar tespit çalışmasında evi yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü belirlenen vatandaşlara verildiğini bildirerek, bu kapsamda Van, Erciş ve köyler için planlanan konteyner sayısının yaklaşık 28 bin olduğunu kaydetti. Milliyet gazetesinin haberine göre, şimdiye kadar 18 bin konteynerin Van’a ulaştığı belirtildi.



Van Vali Yardımcısı Atay Uslu’ya göre bu rakam, Anadolu’daki 50 ilden daha büyük şehri yeniden kurmak anlamına geliyor.



Uslu, depremden hemen sonra geçici barınma için ilk olarak çadır kentler kurduklarını belirterek, hasar tespit çalışmalarından sonra ise konteyner kentlerin kurulmasına başlandığını ve bu çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.



