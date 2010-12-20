Vamık Volkan'dan Kürt sorunu için 70 çözüm önerisi

T24 - Vamık Volkan'ın, Cumhurbaşkanı Gül'e sunduğu dosyada Kürt sorununun çözümü için 70 görüş yer alıyor. Kürtçenin seçmeli ders olması, okullardaki andımızın kaldırılması ve özerkliğin tartışmaya açılması öneriliyor.



Dünyada savaşan toplumların bir arada yaşamasını sağlamaya yönelik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kürt sorunun çözümüne ilişkin ilginç bir dosya sundu. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:







Volkan'ın Köşk'e sunduğu dosyada, çok tartışılacak öneriler yer alıyor. Toplam 70 farklı görüşün yeraldığı dosyada, "ortak vatan vurgusunun" geliştirilmesi, Doğu ve Güneydoğu'da dağlara yazılan "Ne Mutlu Türküm" yazılarının silinmesi, And'ımızın kaldırılması ve özerklik sisteminin tartışmaya açılması, Kürtçenin seçmeli ders olması gibi radikal öneriler de yer alıyor.



Kürt sorununun çözümünde "Ağaç" modelini öneren Volkan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Gül'le dördüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Volkan, Gül'e, düşünce kuruluşu Ekopolitik'in hazırladığı Kürt sorununun çözümüne yönelik bir dosya sundu. Kürt sorununun çözüme dönük somut bir stratejinin ortaya konması vurgusu yapılan dosyada, "Kürtlerin hassasiyetleri kadar Türklerin de endişelerini ortadan kaldıran dengeli bir politika ortaya konmalı" görüşü ön plana çıkıyor.





ÖCALAN OLMASIN



Daha önceki açıklamalarında "Öcalan sürece dâhil edilmesin, af için erken" diyen Volkan'ın Gül'e sunduğu dosyada PKK'nın dönüşümü için siyasal ve sosyal koşulların hazırlanması vurgusu yapılıyor.



İşte, dosyada yer alan çarpıcı görüşler:



Hükümet, açılım sürecinden geri adım atmamalı, cesur olmalı. Ana muhalefet partisi CHP de bu sürece katkı sunacak politikalar üretmeli.



PKK'nın eylemsizlik kararı doğru okunmalı, kalıcı barış için askeri operasyonlar durdurulmalı.



PKK'nın dağdan indirilmesi için sosyal-siyasal zemin hazırlanmalı. Türkiye koşullarına uygun gerçekçi çözümler üretilmeli.



Anadilde eğitim konusu tartışmaya açılmalı. Kürtçe, Türkiye genelinde olmazsa bile bazı bölgelerde seçmeli ders olabilir.



Demokratik açılım sürecinden geri adım atılmamalı. Toplumun tüm kesimlerinin süreci anlayabileceği adımlar atılmalı.



Ortak vatan vurgusu geliştirilerek, atılan adımlar kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmalı.



Yerel yönetimler güçlendirilmeli.





Katı devlet anlayışı son bulmalı.



Kürt sorunu inkârla çözümlenemez. Sorunun çözümüne ilişkin somut bir strateji ortaya konmalı.



Kürtlerin hassasiyetleri kadar Türklerin endişelerini de ortadan kaldıran dengeli bir politika izlenmeli. Bu sorunun nedenleri, çözüm önerileri kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşılmalı.



Doğu ve Güneydoğu'da toplumla güvenlik güçleri arasındaki tepkisel kısırdöngü kırılmalı.



Kuzey İrlanda, IRA sorununu çözerken muhafazakâr muhalefet süreci baltalamadı, istismar etmedi. Siyasi parti liderleri bu süreçte siyasi söylemlerinde dikkatli olmalı.



İnsan hakları başta olmak üzere demokratik adımlar kesintiye uğramamalı.



