Dağcılar kanyonda mahsur kaldı: 1 ölü

Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda mahsur kalan dağcılar hava koşulları nedeniyle kurtarılamıyor. Gruptan bir kişi de hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı Köyü'ndeki Valla Kanyonu'nda 6 kişi mahsur kaldı. Yerleri belirlenen ancak kötü hava koşulları nedeniyle ulaşılamayan grupta bir kişi de hayatını kaybetti. Şiddetli yağmur ve gece olması nedeniyle ulaşılamayan kişilere helikopterden erzak atıldı.

Kanyonda kaybolduktan sonra Kastamonu 112 Acil Servisi'ni arayan 6 kişilik gruba ulaşmak için ilçede kriz masası oluşturuldu.

Kastamonu Vali Yardımcısı Atilla Kantay başkanlığındaki kriz masası ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda kayıp 6 kişinin yerini belirledi.

Bu kişilerin kurtarılması için helikopterle olay yerine giden kurtarma ekipleri şiddetli yağmur ve karanlık nedeniyle kazazedelere ulaşamayarak geri döndü. Helikopter daha sonra tekrar havalanarak bu kişilerin bulunduğu yere çeşitli yaşam malzemesi attı.

İlçede bekleyen kurtarma ekipleri hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar mahsur kalan kişileri kurtarmak için operasyon başlatacak.

Yetkililer kayıp kişilerin 112 Acil servisine, İstanbul'dan geldiklerini, 2'si kadın 6 kişi olduklarını, içlerinden birinin hayatını kaybettiği yönünde bilgi verdiklerini ifade etti.

Bu arada ilçedeki kötü hava şartları araştırma ekiplerinin çalışmalarını güçleştirirken, şiddetli yağmur nedeniyle ekiplerin kanyonun içerilerine doğru ilerleyemiyor.

12 kilometrelik kanyon

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Muratbaşı Köyü sınırları içinde bulunan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın birleştiği bölgeden başlayıp, Cide ilçesi istikametinde 12 kilometre uzunluğunda devam eden ve turistler tarafından sıkça ziyaret edilen bir yer. Girişi son derece zor olan kanyonun, yan duvar kayalarının yüksekliği yer yer 800-1200 metreye ulaşıyor.

Sarp kayalıklarında kartal, akbaba, atmaca, doğan gibi tüm yabani hayvanları barındırıyor. Doğal tuzaklar ve tehlikelerle dolu kanyonun teçhizatsız ve rehbersiz geçilmesi mümkün değil.

Doğaseverlerin ziyaret yeri olarak bilinen Valla Kanyonu, 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen 4 öğrencinin burada kaybolup, 14 gün sonra Cide ilçesinden çıkmaları ve burasını ''Vahşi Cennet'' olarak tanımlamaları ile basında yer almıştı.