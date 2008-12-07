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Yaşam

Valizi kapan tatile koştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen iş ve sanat hayatının ünlüleri, Atatürk Havalimanı'nın yolunu tuttu.

07 Aralık 2008 02:00

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen iş ve sanat hayatının ünlüleri, Atatürk Havalimanı'nın yolunu tuttu.

İstanbul Atatürk Havalimanı, cuma günü alabildiğine yoğun saatler yaşadı... 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri daha önce toparladıkları bavullarını alıp, tatile çıktı. Alana gelen ünlü isimler basın mensuplarının ilgisi ile karşılaşınca çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. İşte uzun bayram tatili nedeniyle yurt dışında giden ünlü isimlerden bazıları... Murat Dedeman-Olga Shylova: Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman ve genç sevgilisi Olga Shylova da bayramı Londra'da geçirmek üzere havaalanına geldi. Çift objektiflerimize poz verdikten sonra yollarına devam etti.

Dostlarıyla buluşacaklar
 
Ebru Erberdi-Rutkay Çakırkaya: Es Consept'in ortaklarından Ebru Erberdi ile sevgilisi Balizza'nın patronu Rutkay Çakırkaya yakın dostları ile buluşmak üzere İtalya'nın Milano kentine gitti. Barbara Pensoy-Alina Dinçkök: İç mimar Barbara Pensoy, bayram tatilini geçirmek için Zürih'e gitti. Barbara Pensoy, tatile Ali Dinçkök'ten olan kızı Alina ile gitti.

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