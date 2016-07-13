Valizden Iraklı iş adamının cesedi çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de bir valiz içinde bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde boş bir arazide valiz içinde bulunan ve Adli Tıp Kurumu'na gönderilen erkek cesedinin Iraklı işadamı Mevlid Muhammed'e ait olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, işadamının öldürüldükten sonra lüks bir araçla Mimaroba'ya bırakıldığını belirledi.

Polis, Mevlid Muhammad'i kaçıranların ailesini arayarak 1 milyon dolar fidye istediğini belirtti.