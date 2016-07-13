T24 LogoT24 Logo
Gündem

Valizden Iraklı iş adamının cesedi çıktı

Büyükçekmece Mimaroba'da boş bir arazide bulunan cesedin Mevlid Muhammed isimli iş adamının olduğu ortaya çıktı

13 Temmuz 2016 03:31

İstanbul Büyükçekmece'de bir valiz içinde bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde boş bir arazide valiz içinde bulunan ve Adli Tıp Kurumu'na gönderilen erkek cesedinin Iraklı işadamı Mevlid Muhammed'e ait olduğu belirlendi. 

DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, işadamının öldürüldükten sonra lüks bir araçla Mimaroba'ya bırakıldığını belirledi. 

Polis, Mevlid Muhammad'i kaçıranların ailesini arayarak 1 milyon dolar fidye istediğini belirtti. 

 

ETİKETLER

istanbulbüyükçekmecevalizcesetmevlid muhammed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24