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Dünya

Valizden 26 bin pırlanta çıktı

Valizinden 162 bin dolar değerinde pırlanta çıkan yolcu, 'bir tanıdığım taşımamı rica etti' dedi

13 Mart 2013 12:50

 

Dubai-Moskova seferini yapan yolcu uçağındaki Rus yolcunun bagajından 26 bin pırlanta taşı çıktı. Pırlantalar, Moskova'daki Şeremetyovo Havaalanı'nda yolcunun bagaj kontrolü sırasında ele geçirildi. 
 
Sabah gazetesinde yer alan haberde,taşların toplam değerinin 162 bin dolar olduğu ifade edildi. Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen yolcunun yasadışı olarak çok sayıda pırlantayı Rusya'ya sokmaya çalıştığı kaydedildi.  Gözaltına alınan yolcu, valizin kendisine ait olmadığını iddia ederek, "Bir tanıdığım bana taşımamı rica etti" dedi.

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