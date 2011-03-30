-VALİZDEKİ KAPLUMBAĞALAR KARARI BEKLİYOR EDİRNE (A.A) - 30.03.2011 - Yaklaşık 2 haftadır, valiz içinde üst üste yaşayan 430 su kaplumbağası doğal yaşamlarından çok uzakta yasa gereği karantina ve açılan davanın sonuçlanmasını bekliyorlar. Hayvan kaçakçılığında sınır tanımayan kaçakçılar, hem başlarını derde sokuyor, hem de sevimli hayvanların eziyet görmesine, bazen de ölümüne neden oluyor. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere 15 Mart'ta Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve sürücülüğünü A.N.T'nin yaptığı 34 ALT 84 plakalı otobüs şüphe üzerine durdurulmuş, yapılan aramada, otobüsün bagajında 2 koli içerisinde 430 adet yeşil su kaplumbağası ele geçirilmişti. Bulgaristan'da satışının iyi olduğu için Türkiye'den Bulgaristan'a yasadışı yoldan su kaplumbağalarını kaçıran A.N.T. göz altına alınmış, 430 sevimli su kaplumbağası ise, Yediemin'e teslim edilerek, İzzet Arseven Kent Ormanı'na götürülmüştü. Ancak burada uygun havuz bulunmadığı için 430 su kaplumbağası, içi su doldurulan bir valize konularak, ormandaki bir depoya konuldu. Yaklaşık 2 haftadır, valiz içinde üst üste yaşayan 430 su kaplumbağası doğal yaşamlarından çok uzakta, yasa gereği karantina ve açılan davanın sonuçlanmasını bekliyorlar. -DERNEKLER TEPKİLİ- Edirne Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, sınırda hayvan kaçakçılığı olayında yakalanan su kaplumbağaların şuanda bir valizin içinde bakıldıklarını söyledi. Yedi emin olarak belirlenen İzzet Arseven Kent Ormanı'nda kaplumbağaların tutulacağı uygun havuz olmadığı için valize konulduğunu ifade eden Kalender, şunları söyledi: ''Sık sık ormana gelerek, su kaplumbağalarıyla ilgileniyoruz. Biz dernek olarak akvaryum alacaktık, ancak sayıları 500'e yakın olunca, idrarları sonucu zehirlenebilecekleri bilgisini aldık, bu yüzden akvaryum fikrinden vazgeçtik. Yemlerini aldık, veteriner arkadaşımız kontrolünü yaptı. Şimdilik bu şekilde davanın sonuçlanması bekleniyor. Bir an önce, bürokrasinin hızlı tamamlanması gerekiyor. Bunların gecikmesi hayvanların ölmesi demek.'' -''ÇÖZÜM BULUNMALI''- HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ise sınırda yakalanan hayvanlar Yediemin'e teslim edildiğini, ancak genelde bu süreç içinde hayvanların öldüğünü vurgulayarak, ''Buna da kesin bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu hayvanların doğal ortamında bulunmaları düzenli veteriner masrafları bu işten anlayan sorumlu ekipler olmadığı sürece hayvanlar doğal ortamlarında olmadığından yine eziyet altındadırlar. En azından yargılama sonuçlanana kadar geçici olarak sahiplendirilmeleri yönünde bir adım atılması daha uygun olur diye düşünüyorum.''