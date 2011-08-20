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Yaşam

Valizde 12 köpek

Bulgaristan’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen ’Terrier’ ve ’Pincher’ cinsi 12 yavru köpek ele geçti.

20 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, Bulgaristan’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen ’Terrier’ ve ’Pincher’ cinsi 12 yavru köpek ele geçti. 


Kapıkule Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ekipleri tarafından yurda giriş yapan 3 ayrı otobüste yapılan aramalarda, yolcuların valiz ve çantalarına gizlenmiş 12 yavru köpek bulundu. Havasız kaldıkları gözlenen köpeklerin İstanbul’daki pet shoplarda satılmak için yurda getirildiği belirtildi.



Piyasa değerinin 7 bin TL olduğu belirlenen köpekler, Edirne Belediyesi Kedi Köpek Barınma Evi’ne gönderildi. Gözaltına alınan zanlılar M.G., J.M. ve H.D. ise adliyeye sevk edildi.

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