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Valiz astarının altından uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yolcu otobüsündeki bir valizin astarına gizlenmiş 480 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi

27 Ekim 2017 21:07

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te yolcu otobüsündeki bir valizin astarına gizlenmiş 480 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi. Valizin sahibi Ö.D. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbarla otoyol doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan Ö.D.\'nin valizinin astarının altına koli bandıyla sarılmış ince paket halinde gizlenen 480 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ö.D.\'yi gözaltına aldı.

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