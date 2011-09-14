-Vali Yüksel'den AA'ya destek ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Anadolu Ajansının tarihi bir mekanda hizmet sunabilmesi için destek vereceğini belirterek, ''Tarihi anlamı olan, tarihi binada hizmet yapma hakkı bulunan kaç tane kurum varsa AA'yı bu kurumların başına oturtmak gerekir'' dedi. Ankara Valisi Yüksel, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Anadolu Ajansının çalışmalarına görev yaptığı tüm illerde yakından şahit olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti: ''Bu bakımdan ülkemizin en tarihi ve köklü kurumu olan Anadolu Ajansı'nda olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Anadolu Ajansı, benim 40 yıla yaklaşan kamu yöneticiliğimde çalıştığım bütün illerde, yöresel ve ülkesel haberlerin toplanmasında, kamuoyuyla paylaşılmasında, olayların kalem kağıda dökülmesinde ve onun haber ürünü haline getirilmesinde açıkça ifade ederim ki en mahir kurumların başında gelir. Görev yaptığım bütün illerde Anadolu Ajansının bütün mensuplarının cansiparane çalışmayla haberleri süratle alıp, hızla paylaşma arzuları, 'doğru, hızlı, tarafsız' başlıklarını en doğru kullanan Türkiye'nin simge kurumlarından birisi olduğunu söylemek isterim.'' AA ile ilgili bir düşüncesini Öztürk ile paylaşmak istediğini ifade eden Yüksel, ''Süratle Ankara'da tarihi bir bina tespiti yapın, ben de size bu konuda yardımcı olayım. AA'nın hak ettiği bir mekana kavuşmasında bir iş birliği yapalım sizinle. Tarihi anlamı olan, tarihi binada hizmet yapma hakkı bulunan kaç tane kurum varsa AA'yı bu kurumların başına oturtmak gerekir'' dedi. Türkiye'nin en saygın ve köklü kurumu olan Anadolu Ajansında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yüksel, ''Anadolu'nun dağında, tepesinde, bağında, her yerinde görev yapan AA çalışanlarını selamlıyorum'' dedi. AA Genel Müdürü Öztürk de Yüksel'in güzel temennilerinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, AA çalışanlarının bu güzel sözlerden memnun olacağını dile getirdi. Öztürk, ''Binayla ilgili sözlerinizi yürekten destekliyorum. Ajans'ta göreve başladığım ilk günden itibaren en çok muzdarip olduğum konulardan bir tanesi çünkü. Ajansımız çok hareketli çok dinamik, bina bize dar geliyor. Bu iş birliğimizin sonuca ermesini temenni ediyorum'' dedi.