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Dünya

VALİYE SUİKAST GİRİŞİMİNİ TALİBAN ÜSTLENDİ KABİL (A.A)

21 Haziran 2011 16:34

-VALİYE SUİKAST GİRİŞİMİNİ TALİBAN ÜSTLENDİ KABİL (A.A) - 21.06.2011 - Afganistan'ın Parvan Valisi Abdül Beşir Salangi'yi hedef alan bombalı suikast girişiminin sorumluğunu Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Zabinullah Mücahid, Associated Press ajansına cep telefonuyla gönderdiği mesajda saldırının Taliban tarafından düzenlendiğini bildirdi. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir intihar eylemcisinin, Valilik bürosu yakınında Salangi'nin aracının geçtiği sırada üstünde bombalı yeleği patlatarak düzenlediği saldırıda, aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bombanın patladığı yerin uzağında bulunan Salangi'nin zarar görmediği kaydedildi.

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