Valiye mektup yazan kızlar okullu oldu

Erzurum'da, ailelerinin liseye göndermediği iki kız, okumak için Vali Sami Bulut'a mektup yazarak yardım istedi. Valinin talimatıyla harekete geçildi ve aileleri ikna edilince kızlar liseli oldu.



Kent merkezine 39 kilometre uzaklıktaki Ortabahçe Köyü'nde oturan Nurgül Yalçın (14) ile Halime Ağgül (14) geçen yıl Ortabahçe Köyü ilköğretim Okulu'ndan başarıyla mezun oldu. Girdikleri Ortaş"Öğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (OKS) Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazanan iki arkadaşın aileleri, okulun uzaklığı nedeniyle göndermedi. Çok istemelerine rağmen aileleri tarafından okutulmayan iki arkadaş, çareyi Erzurum Valisi Sami Bulut'a mektup yazmakta buldu.



Duygu yüklü mektup



Valiye gönderdikleri mektupta, ``Sayın Valimiz, biz Ortabahçe Köyü'nden bu mektubu gönderiyoruz. Benim adım Nurgül Yalçın, babamın adı Ramazın Yalçın, arkadaşımın adı Halime Ağgül, babasının adı Mürsel Ağgül. Sayın Valim, ben ve arkadaşım Oltu Anadolu İHL'yi kazandık. Fakat ailemiz bizi okutmak istemedi. Bizde okumayı istiyoruz. Diğer okullar paralı, bizim maddi durumumuz da iyi olmadığı için okuyamıyoruz. Sizin de bu konuda bize yardımcı olacağınıza inandığımız için bu mektubu gönderiyoruz. Mektubu ailemizden habersiz gönderdik. Bizi okutmanızı istiyoruz. Büyük bir umutla cevabınızı bekliyoruz'' diye yazan Nurgül Yalçın arkadaşı Halime Ağgül ile birlikte postaya verdi.



Mektubu alan Vali Sami Bulut, iki kız öğrenciyle görüşerek, okumalarını sağlamak için Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kurt'u görevlendirdi. Ortabahçe Köyü'ndeki İlköğretim Okulu Müdürü Tugay Gültekin, sınıf öğretmeni Serap Erdem ve İngilizce öğretmeni Dilek Akbulut ile birlikte iki genç kızın evine giden Kurt, Halime Ağgül'ün yakınları ile görüştü. Evde kendilerine hizmet edecek kimse olmadığı için Nurgül'ü okula göndermek istemediklerini söyleyen dedesi Kadir Ağgül, ``Nurgül'un annesi ve eşim hasta olduğu için hiçbir iş yapamıyorlar. Nurgül de giderse bize kim bakar? İneklerin sütünü bile Nurgül sağıyor'' diyerek karşı çıktı.



Öğretmenlerden destek



Her iki aileye Vali Sami Bulut'un, bu iki genç kızın okula kayıt yaptırması için kendisini görevlendirdiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Kurt, ``Kızlarımızı Erzurum kent merkezinde okutacağız. Tüm masraflarını da Valimiz karşılayacak. Kendilerine kalacak yurt da ayarladık. Bu kızlarımızın geleceğini düşünmek zorundasınız. Bunlar okuyup, vatana ve millete hizmet edecek'' dedi.



Öğretmenlerden Dilek Akbulut da, ``Bende yurtlarda kalarak okudum. İzmit'den köyünüze geldim ve çocuklarınızı okutuyorum. Şimdi Nurgül ve Halime de okuyup, sadece sizlere değil herkese hizmet edecek. Büyüklüğünüzü gösterin ve onların okumasına izin verin'' diye konuştu.



Sevinçten ağladı



Bu sözler karşısında daha fazla direnemeyen dedesi Mürsel Ağgül, ``Madem Valimiz emretmiş, sizler de kapımıza kadar gelmişsiniz, okusunlar. Biz de kendi başımızın çaresine bakarız'' sözlerini duyan Nurgül Yalçın sevinç gözyaşı döktü. Yalçın'ın sevincine ortak olan İngilizce öğretmeni Diyem Akbulut da ağlamaya başladı. Yazdıkları mektubun karşılıksız kalmadığına çok sevindiklerini belirten Nurgül Yalçın, ``Öğretmenlerimizi karşımda görünce çok heyecanlandım. Vali beyin bize yardım elini uzatacağından emindik. Şimdi okullu olduk. Çok mutluyuz. Derslerimize çok çalışıcağız'' dedi.



İstedikleri liseye kaydı yapıldı



Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kurt, iki genç kızın Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi Yurdu'na yerleştirildiğini, Nene Hatun Kız Lisesi'nde eğitim- öğretim göreceklerini bildirdi. Ahmet Kurt, ``Kızlar, Vali beye gönderdikleri mektupta Nene Hatun Kız Lisesi'nde okumak istediklerini söylemişler. Nene Hatun da Yakutiye İlçesi sınırları içerisinde olduğu için bu konuda beni görevlendirdi. Ortabahçe Köyü'ndeki öğretmenilerin katkısı kızların ailelerini ikna ettik. Her iki aileye de bu konuda sıcak yaklaştıkları için teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

