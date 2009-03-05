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Valinin şiiri generali ağlattı

Siirt Valisi Necati Şentürk'ün şehit Binbaşı Zafer Kılıç için yazdığı şiir, silah arkadaşı Tuğgeneral Özhan Ayaş'ı ağlattı.

05 Mart 2009 02:00

Siirt Valisi Necati Şentürk'ün şehit Binbaşı Zafer Kılıç için yazdığı şiir, silah arkadaşı Tuğgeneral Özhan Ayaş'ı ağlattı.

Siirt'in Doğan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Binbaşı Zafer Kılıç Lisesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Vali Necati Şentürk, şehit binbaşı Kılıç'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği “Güneş Operasyonu” sırasında şehit olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımız burada bilim ve milli kültürümüzü öğrenecekler” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Şentürk'ün şehit Binbaşı Kılıç için yazdığı şiir, öğrenci Belgin Dindar tarafından okundu. Kız öğrencinin okuduğu şiir sırasında duygulu anlar yaşayan 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özhan Ayaş, gözyaşlarını tutamadı.
Duygulu anların yaşandığı törende, Vali Şentürk, okulun yapımını üstlenen firmanın yöneticilerine plaket verdi.
Vali Şentürk, öğrencilere de spor malzemesi dağıttı.

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