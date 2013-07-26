Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), Denizli Valisi’nin makam aracını soran vatandaşa, ‘Kamuoyunu ilgilendirmez’ yanıtını veren valiliğin kararını uygun bulmadı. BEDK, “Valinin makam aracı kamuoyunu ilgilendirir” diyerek bilgilerin paylaşılmasını istedi.

‘Valinin kullandığı makam aracının marka ve modeli kamuoyunu ilgilendirir mi ilgilendirmez mi’ tartışmasına Başbakanlık noktayı koydu. BEDK’ın kamuoyuyla paylaştığı karara göre bir vatandaş 2 yıl önce Denizli Valiliği’ne elektronik postayla başvurarak, Denizli Valisi’nin halen kullanmakta olduğu en yeni makam aracının model yılı bilgileri ile makam aracı olarak kaç adet aracının olduğunu sordu.

Valilik geri çevirdi

Denizli Valiliği vatandaşın bu talebini, Bilgi Edinme Yasası’nın ‘Kurum içi düzenlemeler’ başlıklı 25’inci maddesini gerekçe göstererek geri çevirdi. Ret gerekçesi yapılan madde şöyleydi: “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak sözkonusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.”

Vatandaşı ilgilendirir

Sorusuna olumsuz yanıt alan vatandaşın durumu iletmesi üzerine olaya el atan BEDK, Denizli Valiliği’nin tutumunu yerinde bulmadı. BEDK, bütün kamu kurumları açısından da emsal oluşturan kararını Bilgi Edinme Yasası kapsamında şöyle gerekçelendirdi: “Başvuru sahibince itiraza konu edilen mezkur bilgi edinme başvurusunda talep edilen bilgilerin, kamuoyunu ilgilendiren bilgilerden olduğu, dolayısıyla anılan kurumca mezkur başvurunun 4982 sayılı kanunun 25’inci maddesi çerçevesinde reddedilmesinin isabetli olmadığı değerlendirilmiş olup söz konusu taleplerin anılan kanunun başkaca bir istisnası kapsamında da olmadığı anlaşıldığından karşılanması gerektiğinin valiliğe bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” Makam aracı tartışması 2011’de Vali Yavuz Erkmen döneminde yaşanmıştı. Soru, yeni Vali Abdülkadir Demir döneminde soruldu.