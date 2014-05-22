Vali'nin 'operasyonu yapma' dediği polis açtığı davayı kazandı

İzmir’de Liman İşletmeleri'ne yönelik yolsuzluk operasyonunu durdurması yönünde Vali Mustafa Toprak ve dönemin Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın kendisiyle yaptığı telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alınan eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü’nün görevden alınması işleminin iptali istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Hakkında, “amirlerinin konuşmalarını kayda almak ve basına sızdırmak” suçlamasıyla soruşturma açılan Köprülü’nün 30 gün içinde tekrar görevlendirilmesi bekleniyor.

Bahri Karataş’ın DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul'daki 17 Aralık soruşturmasının ardından emniyet teşkilatı içinde başlatılan görevden alma furyası sırasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş görevden alınıp, yerine Sosyal Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Bora Köprülü getirildi. Liman İşletmeleri'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında, Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik'in talimatıyla gözaltılar için 6 Ocak'ta Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat geldi. Ancak bu aşamada, operasyonun yapılmaması için bazı yetkililerin devreye girdiği basına yansıdı, internette bu yönde telefon konuşmaları yayınlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü, operasyonun durdurulması için Vali Mustafa Toprak ile o dönemdeki Emniyet Müdürü Ali Bilkay'ın kendisiyle yaptığı telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alındı.

İzmir'de 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından bu yana aralarında emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu yüzlerce polisin görev yerleri değiştirildi. 20 gün Mali Suçlar Şube Müdürü olarak görev yapan ve görevden alınan Bora Köprülü, İzmir İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma ve göreve iade istemiyle dava açtı. Davaya bakan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, görevden alınmanın yasal olmadığını belirtip, Köprülü ile ilgili idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma ve göreve iade kararı verdi. Açığa alma gerekçesini haksız bulan mahkemenin kararına göre Köprülü'nün, 30 gün içinde tekrar görevlendirilmesi bekleniyor.