T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali'nin 'operasyonu yapma' dediği polis açtığı davayı kazandı

İzmir Liman İşletmesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından açığa alınan eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü göreve iadesi için açtığı davayı kazandı

22 Mayıs 2014 00:12

İzmir’de Liman İşletmeleri'ne yönelik yolsuzluk operasyonunu durdurması yönünde Vali Mustafa Toprak ve dönemin Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın kendisiyle yaptığı telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alınan eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü’nün görevden alınması işleminin iptali istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Hakkında, “amirlerinin konuşmalarını kayda almak ve basına sızdırmak” suçlamasıyla soruşturma açılan Köprülü’nün 30 gün içinde tekrar görevlendirilmesi bekleniyor. 

Bahri Karataş’ın DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul'daki 17 Aralık soruşturmasının ardından emniyet teşkilatı içinde başlatılan görevden alma furyası sırasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emin Göktaş görevden alınıp, yerine Sosyal Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Bora Köprülü getirildi. Liman İşletmeleri'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında, Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik'in talimatıyla gözaltılar için 6 Ocak'ta Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat geldi. Ancak bu aşamada, operasyonun yapılmaması için bazı yetkililerin devreye girdiği basına yansıdı, internette bu yönde telefon konuşmaları yayınlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü, operasyonun durdurulması için Vali Mustafa Toprak ile o dönemdeki Emniyet Müdürü Ali Bilkay'ın kendisiyle yaptığı telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alındı. 

İzmir'de 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından bu yana aralarında emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu yüzlerce polisin görev yerleri değiştirildi. 20 gün Mali Suçlar Şube Müdürü olarak görev yapan ve görevden alınan Bora Köprülü, İzmir İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma ve göreve iade istemiyle dava açtı. Davaya bakan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, görevden alınmanın yasal olmadığını belirtip, Köprülü ile ilgili idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma ve göreve iade kararı verdi. Açığa alma gerekçesini haksız bulan mahkemenin kararına göre Köprülü'nün, 30 gün içinde tekrar görevlendirilmesi bekleniyor. 

 

ETİKETLER

izmir liman işletmesises kaydıizmirpolisbora köprülü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24