Valinin gözleri önünde ambulans rezaleti

Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak'ın gözleri önünde meydana gelen motosiklet kazasında, 25 dakika boyunca ambulans bekleyen 20 yaşındaki Tuğrul Çarıkçı yaşamını kaybetti. 112 acil ambulansının bir başka vakada olması nedeniyle geciktiği belirtildi.



Muğla'nın Fethiye ilçesine bir açılışa katılmak için gelen Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, beraberinde Fethiye Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Garnizon Komutanı Binbaşı Halil Özçelik, Emniyet Müdürü Olcay Özbarlas, Karaçulha Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Çaylı ile birlikte açılış sonrası Kemer Beldesi'ne hareket etti. Çevre yolu Karaçulha Belediye Hali yol sapağında Kemer'den Fethiye istikametine doğru gelen 29 yaşındaki Ahmet Bıçakçı idaresindeki 48 H 2472 plakalı kamyonet, aynı yöne giden 20 yaşındaki Tuğrul Çarıkçı yönetimindeki plakasız bir motosikletle çarpıştı.



Vali Altıparmak'ın konvoyunun geçtiği sırada meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Tuğrul Çarıkçı kask olmadığı için çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Aşırı kan kaybeden Tuğrul Çarıkçı'ya ilk müdahaleyi Muğla Valisi'ne eskortluk yapan Bölge Trafik İstasyon Amiri Bilal Günaydın yaptı. Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak makam aracından inerek hemen ambulans çağrılmasını istedi. 112 Acil Servis ambulansı bir başka vakada olduğu için özel hastane ambulansları beklendi. Ambulans, 25 dakikada gelmedi. Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, Fethiye Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli ve diğer yetkililer ambulans gelmesi için sürekli temas kurdu. Bu arada kazazedenin başındakiler, ``Adam ölüyor, ambulans nerede?" diye bağırdı. Bu sırada 112 ambulansı, bir başka vakayı hastaneye yetiştirmek üzere bu kazanın yanından geçti. Daha sonra Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ambulansı olay yerine gelirken, yaralı Tuğrul Çarıkçı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturmayı Bölge Trafik ekipleri ile Fethiye Jandarması yaparken, sürücü Ahmet Bıçakçı gözaltına alındı.



Çevredekiler ambulansın gecikmesine sinirlenirken, ``Fethiye gibi bir yerde, ambulansın bir olaya gelmekte, bu kadar gecikmesi çok üzücü bir olay. Defalarca ambulans arandı'' dedi. (DHA)

