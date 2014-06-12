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Valilikten öğretmenlere din semineri​ne katılma zorunluluğu

Malatya Valiliği'nin belli okullardaki öğretmenlerin din seminerine katılmalarının zorunluluğu getiren bir yazı gönderdiği ortaya çıktı

12 Haziran 2014 17:50

Malatya Valiliği'nin Türkiye İmam Hatipliler Vakfı seminerine katılım için okullara yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, belirlenen okullardaki öğretmenlere seminere katılma zorunluluğu getirildi.

Sol gazetesinde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile İlim Yayma Cemiyeti, Meşale, Ensar Vakfı gibi özel vakıflar tarafından 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen seminere okul öğretmenlerinin katılımını zorunlu hale getirdi.

Malatya Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından okullara gönderilen yazıda "İmam Hatip liseleri, meslek liseleri ve ilk, orta öğretim okullarının tüm Din Kültürü dersi öğretmenlerinin seminere katılması zorunludur" denildi.

Öğretmenler ise bu uygulamaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "MEB, özel vakıfların etkinliğine zorunlu olarak katılmamızı istiyor. Matematikçinin, Türkçecinin ​ve diğerlerinin​ daha verimli olmak için seminere ihtiyacı yok da bizim mi​ ​var?" dendi.

İşte o belge: 

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