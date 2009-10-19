Valilik'ten domuz gribi salgını uyarısı

TÜM dünyada etkili olan ve ülkemizde de görülmeye başlanan domuz gribiyle ilgili Kocaeli Valiliği’nin bilgilendirme amacıyla yaptığı açıklamada, H1N1 virüsünün önümüzdeki kış mevsiminden itibaren Türkiye’de ve kuzey yarımkürede yeni bir atak yapmasının beklendiği, bu nedenle vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla Kocaeli’de domuz gribi virüsü görülmediği, ancak başka illerde oturan Kocaelili 4 kişide görüldüğü, adları açıklanmayan bu kişilerin de tedavilerinin yapılarak sağlıklarına kavuştukları bildirildi.



Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı’ doğrultusunda İl Pandemi Planı hazırlandığı ve plan doğrultusunda toplanan İzleme Kurulu’nun da alınacak tedbirleri görüştüğü belirtildi.



