Valilikten bağ ve yayla evlerinde yiyecek-içecek bırakılmaması uyarısı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği, kentte yoğun olan bağ ve yayla evlerinde yiyecek ve içecek bırakılmaması yönünde vatandaşları uyarıp, söz konusu durumun terörle mücadele konusunda önem arz ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi ve benzeri olarak kullanılan her türlü yapılarda yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu terörle mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermesi gerekmektedir.\"



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