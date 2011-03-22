-VALİLİKTEN "SEBAHAT TUNCEL" AÇIKLAMASI ŞIRNAK (A.A) - 22.03.2011 - Şırnak Valiliği, Silopi ilçesindeki Nevruz kutlamalarında can ve mal güvenliğini tehdit eden, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları gerçekleştiren gruba kademeli ve ölçülü müdahale edilerek, topluluğun dağıtıldığını bildirdi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "21 Mart 2011 tarihinde Silopi ilçemizde Nevruz Bayramı kutlanmıştır. Yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı kutlamanın sona ermesi ile topluluk içinden dağılmayan 2 bin kişilik gruptan yüzlerce kişi ilçe merkezindeki iş yeri, kamu kuruluşları ve emniyet görevlilerine karşı taşlı ve Molotoflu saldırılar gerçekleştirmiştir. Topluluk defalarca uyarılmış buna rağmen ikazlara uyulmamıştır. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları gerçekleştiren gruba kademeli ve ölçülü müdahale edilmiş ve topluluk dağıtılmıştır. Suç işleyen topluluğun dağıtılmasını müteakip toplulukla beraber hareket eden Milletvekili Sebahat Tuncel görevli emniyet mensubuna hakaret ederek tartaklama girişiminde bulunmuştur. Bütün tahriklere rağmen görevli personel sağduyu ve sorumluluk bilinci ile provokasyon ve istismar ortamının oluşmasına müsaade etmemiştir. Kanunsuz eylemlerle ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."