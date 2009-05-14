Valilikte yuva yıkan ilişki!

Antalya Vali Yardımcısı Hasan Özhan’ın 39 yıllık eşi Meliha Özhan (55), kocasının emrindeki memur F.A. ile gizli ilişki yaşadığını ileri sürerek boşanma davası açtı



DHA'nın haberine göre; Meliha Özhan, eşinin emrinde çalışan bir kadınla olan ilişkisini öğrendikten sonra durumu Antalya Valisi Alaaddin Yüksel’in eşi Emine Yüksel ile paylaştığını belirti ve şöyle devam etti:

“Vali Bey konuşursa biraz kendisine çekidüzen verir diye düşündüm. Kocam bu konuşmamızı öğrenmiş ki çok sinirliydi. Lojmana gelen temizlikçi kadının parasını istedim. Bana, ‘Para vermiyorum. Valinin hanımı sana para versin’ dedi. Beni tekme tokat dövmeye başladı. Bıçakla beni kovalamaya başladı. Polise gidemiyorum, zaten polisin amiri.”



Hasan Özhan ise eşinin iddialarını “Ayrılma noktasındaki bir eşin intikam duygusuyla söylediği iddialar” diye yalanladı.

