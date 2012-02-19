Valiliklerin internet sitelerinde Atatürk fotoğrafları kaldırıldı mı?

T24 - Sözcü gazetesi, 19 Mayıs Gençliğe Hitabe tartışmalarından sonra valiliklere ait internet sitelerindeki Atatürk resimlerinin kaldırıldığını iddia etti.
Sözcü Gazetesi’nin bugünkü manşetinde, valiliklerin internet sitelerinin yeni görünümüne işaret edilerek daha önce sitelerde yer alan Atatürk fotoğraflarının artık tek tek kaldırıldığı öne sürüldü.
Saygı Öztürk'ün ‘Valiliklerin internet sitelerinde büyük skandal, Atatürk resimlerini birer birer kaldırıyorlar’ manşetiyle çıkan haberde, Sivas, Erzurum, Konya ve Malatya valiliklerine ait internet sitelerinde bulunan Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddia edildi.