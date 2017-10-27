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Valilik: Sınıfta bozkurt işareti yapan öğretmen kendi isteği ile görevden ayrıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, Bismil ilçesinde görev yaparken sınıfta akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan öğretmenin kendi isteği ile görevinden ayrıldığını ve hakkında bir inceleme yapılmasın

27 Ekim 2017 12:38

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, Bismil ilçesinde görev yaparken sınıfta akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan öğretmenin kendi isteği ile görevinden ayrıldığını ve hakkında bir inceleme yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. 
Diyarbakır Valiliği\'nden, dün gece geç saatlerde, \'Sınıfta Bozkurt İşareti Yapan Ücretli Öğretmenin Görevden Alındığı İddiası\' başlığı ile yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"26.10.2017 tarihli yazılı ve görsel basında yayınlanan ‘Sınıfta bozkurt işareti’ başlıklı haber içeriğinde; ilimiz Bismil ilçesi merkez TOKİ ilköğretim okulunda ücretli sınıf öğretmenliği görevi yapan Ö.D.’nin sınıftaki akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğraf nedeni ile işine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddialarına yer verilmiştir. Yapılan incelemede ücretli öğretmen olarak görev yapan Ö.D.’nin 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında Bismil ilçesi TOKİ ilköğretim okulunda ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabından sınıfta akıllı tahta önünde çektirdiği fotoğraf paylaşımı sonrasında Ö.D. 26.10.2017 tarihi itibari ile okul müdürlüğüne istifasını vermiştir. Ö.D. aynı gün 155 polis ihbar hattını arayarak tehdit edildiğini beyan etmiş ve bu beyanı doğrultusunda kendisinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatı ile ifadesi alınmış ve ifadesinde de kendi isteği ve iradesi ile görevinden ayrıldığını teyit etmiştir. Yayınlanan haber içeriklerinde iddia edildiği gibi; görevine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.\"

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