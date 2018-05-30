Valilik, "Provokasyona neden olabilir" dedi; Ankara Barosu'nun film gösterimi engellendi

Ankara Valiliği’nin, dün gerçekleşmesi gereken Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin düzenlediği film gösterimini yasakladığı öğrenildi. Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşmesi gereken, “Türkiye’den LGBTİ+Kısa Filmler Seçkisi” başlıklı film gösteriminin, ‘birtakım toplumsal duyarlılıklar ve hassasiyetler içerdiği’ öne sürüldü. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir" dendi.

Valilik filmin engellenmesine gerekçe olarak şu bildirimi yaptı:

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

Valilik yasak kararını 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile OHAL Kanununa dayandırdı.