T24 LogoT24 Logo
Politika

Valilik İstanbul'un 'yasal' miting alanlarını açıkladı

İstanbul Valiliği, kentte yapılacak miting alanlarını 'Yenikapı ve Maltepe sahil alanları' olarak belirledi

05 Haziran 2014 01:10

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. Maddesi ve ilgili yönetmelik gereği bugün tespit edildiği vurgulandı. Buna göre, İstanbul'da, Avrupa Yakası'nda sadece Yenikapı Sahil Alanı, Anadolu Yakası'nda da Maltepe Sahil Alanı'nda miting yapılabilecek. 


Valilik, miting öncesi toplanma yerleri ile yürüyüş güzergahları ve dağılma güzergahlarını da şöyle belirledi: 

 

Yenikapı sahil alanı 

 

Yenikapı Sahil Alanı'nda yapılacak miting öncesi, toplanma alanı, yaklaşık 900 metre uzaklıktaki Kenndy Caddesi üzeri Samatya Işıklar'dan Yenikapı istikameti yönü ve park içi A5 giriş önü olarak tespit edildi. Yürüyüş güzergahı ise sahil Kennedy Caddesi olarak belirlendi. Yürüyüşün ardından Yenikapı Sahil Alanı'nda yapılacak mitinge katılanların dağılma güzergahları da, Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi olarak açıklandı. 

 

Maltepe sahil alanı 

 

Anadolu Yakası'ndaki Maltepe Sahil Alanı'nda yapılacak mitinge katılanların toplanma yeri ise, miting alanına 1.100 metre uzaklıktaki Atatürk Caddesi üzeri Adalı Sokak'tan Bağdat Caddesi girişine kadar olan alan olarak belirlendi. Mitinge katılanlar, Atatürk Caddesi, Bağdat Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı takip ederek Maltepe Sahil Alanı'na ulaşacak. Dağılma güzergahları ise Turgut Özal Bulvarı ve Rıhtım Caddesi olarak duyuruldu. 
Valilik açıklamasında, Miting Düzenleme Kurulu'nun bildirimleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği'nin olur vereceği afiş ve pankartların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılacağı vurgulandı.  

ETİKETLER

istanbulmitingvalilikyasalalanmaltepeyenikapısahil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24