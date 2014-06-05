Valilik İstanbul'un 'yasal' miting alanlarını açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. Maddesi ve ilgili yönetmelik gereği bugün tespit edildiği vurgulandı. Buna göre, İstanbul'da, Avrupa Yakası'nda sadece Yenikapı Sahil Alanı, Anadolu Yakası'nda da Maltepe Sahil Alanı'nda miting yapılabilecek.



Valilik, miting öncesi toplanma yerleri ile yürüyüş güzergahları ve dağılma güzergahlarını da şöyle belirledi:

Yenikapı sahil alanı

Yenikapı Sahil Alanı'nda yapılacak miting öncesi, toplanma alanı, yaklaşık 900 metre uzaklıktaki Kenndy Caddesi üzeri Samatya Işıklar'dan Yenikapı istikameti yönü ve park içi A5 giriş önü olarak tespit edildi. Yürüyüş güzergahı ise sahil Kennedy Caddesi olarak belirlendi. Yürüyüşün ardından Yenikapı Sahil Alanı'nda yapılacak mitinge katılanların dağılma güzergahları da, Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi olarak açıklandı.

Maltepe sahil alanı

Anadolu Yakası'ndaki Maltepe Sahil Alanı'nda yapılacak mitinge katılanların toplanma yeri ise, miting alanına 1.100 metre uzaklıktaki Atatürk Caddesi üzeri Adalı Sokak'tan Bağdat Caddesi girişine kadar olan alan olarak belirlendi. Mitinge katılanlar, Atatürk Caddesi, Bağdat Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı takip ederek Maltepe Sahil Alanı'na ulaşacak. Dağılma güzergahları ise Turgut Özal Bulvarı ve Rıhtım Caddesi olarak duyuruldu.

Valilik açıklamasında, Miting Düzenleme Kurulu'nun bildirimleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği'nin olur vereceği afiş ve pankartların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılacağı vurgulandı.