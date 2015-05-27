T24 LogoT24 Logo
Gündem

Valilik: Kazlıçeşme için karar yetkisi bizde değil, İlçe Seçim Kurulu'nda

İlçe Seçim Kurulu, Kazlıçeşme'nin HDP mitingi için kullanılabilir olmadığını bildirmişti

27 Mayıs 2015 16:59

HDP, 30 Mayıs’ta Kazlıçeşme’de yapmayı planladığı seçim mitingiyle ilgili pürüzlerin giderildiğini açıklarken, tartışmayla ilgili bir açıklama da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik açıklamasında, "28 Mayıs 2015 tarihinden itibaren seçimlere kadar her türlü açık hava toplantılarına izin verme ya da vermeme yetkisi ve takdiri tamamen İlçe Seçim Kurullarına aittir" denildi. Valilik, dünkü açıklamasında, seçimlere 10 gün kaldığı için izin yetkisinin olmadığını, yetkili İlçe Seçim Kurulu'nun ise Kazlıçeşme'de miting yapılmasına izin vermediğini belirtmişti. HDP'nin "Kazlıçeşme'ye gideceğiz" açıklamasının ardından Valiliğin son açıklaması, mitingle ilgili belirsizliği daha da artırdı.

HDP'nin seçim mitingi yapmayı planladığı 30 Mayıs günü, Kazlıçeşme'ye çok yakın bir noktada bulunan Yenikapı miting alanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı 'Fetih Şöleni' düzenleniyor.

İki etkinliğin birbirine çok yakın olması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından dün "Kazlıçeşme'deki HDP mitingine izin verilmeyeceği" yönünde haberler çıkmış, bugün ise hem HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hem de HDP İstanbul İl Örgütü'nden konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. HDP'den yapılan açıklamada, konunun İstanbul Valisi ile görüşüldüğü ve mitingin önünde bir engel olmadığı belirtilmişti.

 

ETİKETLER

kazlıçeşmemiting alanıhdpilçe seçim kuruluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24