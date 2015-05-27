Valilik: Kazlıçeşme için karar yetkisi bizde değil, İlçe Seçim Kurulu'nda

HDP, 30 Mayıs’ta Kazlıçeşme’de yapmayı planladığı seçim mitingiyle ilgili pürüzlerin giderildiğini açıklarken, tartışmayla ilgili bir açıklama da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik açıklamasında, "28 Mayıs 2015 tarihinden itibaren seçimlere kadar her türlü açık hava toplantılarına izin verme ya da vermeme yetkisi ve takdiri tamamen İlçe Seçim Kurullarına aittir" denildi. Valilik, dünkü açıklamasında, seçimlere 10 gün kaldığı için izin yetkisinin olmadığını, yetkili İlçe Seçim Kurulu'nun ise Kazlıçeşme'de miting yapılmasına izin vermediğini belirtmişti. HDP'nin "Kazlıçeşme'ye gideceğiz" açıklamasının ardından Valiliğin son açıklaması, mitingle ilgili belirsizliği daha da artırdı.

HDP'nin seçim mitingi yapmayı planladığı 30 Mayıs günü, Kazlıçeşme'ye çok yakın bir noktada bulunan Yenikapı miting alanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı 'Fetih Şöleni' düzenleniyor.

İki etkinliğin birbirine çok yakın olması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından dün "Kazlıçeşme'deki HDP mitingine izin verilmeyeceği" yönünde haberler çıkmış, bugün ise hem HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hem de HDP İstanbul İl Örgütü'nden konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. HDP'den yapılan açıklamada, konunun İstanbul Valisi ile görüşüldüğü ve mitingin önünde bir engel olmadığı belirtilmişti.