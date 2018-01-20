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Valilik, HDP'li vekilleri protokolden çıkardı

Hakkâri Valiliği, milletvekillerinin yerlerine kayyım olarak atanan AK Partili il başkanını aldı

20 Ocak 2018 17:32

Hakkâri Valiliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan’ı protokol listesinden çıkardı. Valilik, yerlerine kayyım olarak atanan AK Partili  il başkanını aldı.

Hakkâri Valiliği protokol listesinde, HDP milletvekilleri Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan’ın ismi yer almıyor. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre,  güncellenen listede Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerine atanan kayyımlara, hem Belediye Başkanvekilli hem de Kaymakam olarak iki yerde protokol açıldı. 

Listede siyasi partilerde ise sadece AK Partili İl Başkanı Metin Tekin’in adı yer aldı.

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