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Yaşam

Valilik, drone uçuşu yasaklandı

"Terör örgütleri tarafından hava araçlarıyla sansasyonel nitelikte düzenlenebilecek muhtemel saldırıların engellenmesi..."

05 Haziran 2017 20:43

Gaziantep Valiliği, terör örgütlerinin muhtemel saldırıların önlenmesi amacıyla drone, yamaç paraşütü, planör ve paramotor gibi hava araçlarının uçuşunu yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütleri tarafından hava araçlarıyla sansasyonel nitelikte düzenlenebilecek muhtemel saldırıların engellenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla, ilimiz genelinde ticari hava işletmeciliği ve genel havacılık faaliyetleri kapsamında yürütülen, helikopter ve uçak uçuşları dışında kalan insanlı/insansız, motorlu/motorsuz drone, yamaç paraşütü, planör, paramotor ve benzeri her türlü sivil hava araçlarının uçuşları valilik makamının oluru ile yasaklanmıştır."

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