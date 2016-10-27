Valilik, basın açıklamalarını izne bağladı!

Tunceli Valiliği, il genelinde yapılacak basın açıklamalarını izne bağlarken, açık alanlardaki toplantı, gösteri yürüyüşleri, oyun, temsil, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma eylemi ve konser gibi etkinliklerini OHAL süresince yasakladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasanın 34'üncü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11'inci, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19'uncu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 1'inci ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 'Emre aykırı davranış' başlıklı 32'nci maddelerine atıf yapılarak, şöyle denildi:

"Tunceli ili merkez ve İlçeleri sınırları içinde basın açıklamalarının basın açıklamasının yapılmasından en az 24 saat önce ve mesai saatleri içerisinde hazırlanacak bildirimin Tunceli il Merkezinde Tunceli Valiliğine, ilçelerinde ise ilgili Kaymakamlığa verilmesi ve verilecek bildirim sonucunda ilgili makamca izin verilmesi durumunda alınacak yazılı izin neticesinde gerçekleştirilebilmesi, basın açıklaması dışında açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşleri, oyun, temsil, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma eylemi, konser, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklerin, OHAL süresince yasaklanması, aksine davranılması halinde mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması Tunceli Valilik Makamının 27.10.2016 tarih ve 2016/1001 Sayılı Onayı ile uygun görülmüştür. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir."