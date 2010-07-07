-VALİLİK: 1 ASKER ŞEHİT, 3 ASKER YARALI BATMAN (A.A) - 07.07.2010 - Batman Valiliği, Gercüş ilçesindeki saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1'i teğmen 3 askerin yaralandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin, dün gece Zolatepe mevkisinde yapımı devam eden karakol inşaatına devriye görevi yapan komando timine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 1'i teğmen 3 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''06 Temmuz 2010 Salı günü saat 20.50 sıralarında Gercüş'e bağlı Vergili Karakolundan, karakolun üst kısmında bir kilometrelik kuş uçuşu mesafesinde bulunan Zolatepe mevkisinde devam eden yeni karakol inşaatına devriye görevi için çıkan komando timine terör örgütü mensuplarınca bir saldırı gerçekleştirilmiş olup, ilk saldırı anında Jandarma Er Mustafa Tekgül (Yozgat/Sorgun) şehit olmuş, Jandarma Teğmen Talat Güçlüer, Jandarma Er Erdal Akar (Bitlis/Mutki) ve Jandarma Er Sinan Özdemir yaralanmışlardır.'' Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şehit ve yaralı askerlerin Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edildikleri belirtildi.