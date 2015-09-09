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Valilerde olan 'vur emri' verme yetkisi askere mi devredildi?

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Vali ve asker ortak bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor

09 Eylül 2015 14:17

Türkiye gazetesi, son günlerde artan şiddet olayları sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonucunda asker ve polis savunma pozisyonundan, taaruz pozisyonuna geçtiğini öne sürdü. Çözüm sürecinde valilerde olan askeri operasyon yetkisinin, sıcak çatışmalarda askeri yetkililere devredildiği iddia etti.

Türkiye Gazetesi'nden Buket Güven'in haberiyle gündeme gelen iddia, Başbakan  Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından doğrulanmadı.

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Operasyon yetkisi valilerde olmaya devam edecek mi, yoksa askerlerde mi olacak?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bu soru dahi eski dönemlere aittir. Allah aşkına terörle mücadele ediyorsunuz. Asker, jandarma, özel kuvvetler, emniyet mensupları… Bunların arasında ne fark var? Vali'nin vermiş olduğu talimatta eksiklik varda ondan ortaya çıkmış değil. Ortak bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla bu eski dönemdendi. Askerler bilir, siviller bilmez… Bir adım sonrası OHAL olsun. sıkı yönetim olsun… Bu geçti eski Türkiye’ye ait alışkanlıklardır. Evet TSK birinci derecede, valilerimiz birinci derecede sorumludur."

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