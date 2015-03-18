Validen şehit babasına fırça: Önce kendine gel

Şehit aileleri için düzenlenen yemekte Çorum Valisi Ahmet Kara, konuşurken sesini yükselten şehit babasına 'Önce kendine gel" diyerek bağırdı. Daha sonrada oturduğu masadan kalkıp gitti.

Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'ncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen programlar kapsamında valilik tarafından şehit aileleri ve gaziler için yemek verildi. Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, öğretmenevinde gerçekleştirilen yemek sırasında Vali Ahmet Kara şehit ailelerinin bulunduğu bir masaya oturdu.Vali Kara'nın şehit yakıları ile sohbet ettiği sırada yanında oturan 20 yıl önce Şırnak'ta şehit olan Jandarma Komando Er Erkan Karaca'nın babası Garip Karaca'nın ses tonu bir anda yükseldi. Şehit babası şehit ailelerinin sorunlarını dile getirdiği sırada bir anda sinirlendi. İlgisizlikten yakınan şehit babası "Biz vatan için, bayrak için şehit verdik" dedi.

Bu tepki karşısında şaşıran Vali Ahmet Kara, şehit babasına adını sordu. Garip Karaca, "İsmim batsın" diye cevap verince, Vali Ahmet Kara masadan kalkarak sakin olmasını söyledi. Şehit babasına "Önce kendine gel" diyen Vali Kara daha sonra sinirli bir şekilde başka bir masaya oturarak yemek yedi.