T24 LogoT24 Logo
Yaşam

VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE EV SÖZÜ AĞRI (A.A)

23 Temmuz 2011 21:14

-VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE EV SÖZÜ AĞRI (A.A) - 23.07.2011 - Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 13 askerden biri olan Vefa Çelik'in ailesine, TOKİ'den ev sözü verdi.  Vali Yerlikaya ile eşi Nur Yerlikaya, Silvan'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma komando er Vefa Çelik'in, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Numan Çelik'i teselli eden Vali Yerlikaya, ''İnşallah bu son şehidimiz olur. Şehit olan askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin acınız bizim acımızdır, acınızı paylaşmak için buraya geldik. Şehidimiz, görevini yaparken hasbi olarak şehit olmuştur. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. Herkes ölecek, herkesin ölümüne bir şeyler sebep olacak. Ama en önemlisi şehadettir.''dedi. Atalarının, Çanakkale'de omuz omuza birlikte şehadet şerbetini içtiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu: ''Bizim mayamız bir, tarihimiz bir. Biz kardeşiz. Şu anda aramıza fitne sokmak isteyenler var. Malazgirt'te bu toprakların kapısını beraber açtık. Kıblemiz bir, istikametimiz bir, orucumuz birdir. Ama ne oldu? Allah şimdi bizi kardeşlerimizle ilgili imtihana tabi tuttu. Ben böyle görüyorum. Bu imtihandan başarılı çıkacağımıza inanıyorum. İyilerin duasıyla yanlışlıkların, eksikliklerin giderileceğine inanıyorum.'' Vali Yerlikaya'ya, şehidin ailesine TOKİ'den ev sözü vererek, hasta olan kızlarının tedavisinin tamamlanması için gerekli imkanını sağlanacağını kaydetti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24