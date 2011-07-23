-VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE EV SÖZÜ AĞRI (A.A) - 23.07.2011 - Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 13 askerden biri olan Vefa Çelik'in ailesine, TOKİ'den ev sözü verdi. Vali Yerlikaya ile eşi Nur Yerlikaya, Silvan'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma komando er Vefa Çelik'in, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Numan Çelik'i teselli eden Vali Yerlikaya, ''İnşallah bu son şehidimiz olur. Şehit olan askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin acınız bizim acımızdır, acınızı paylaşmak için buraya geldik. Şehidimiz, görevini yaparken hasbi olarak şehit olmuştur. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. Herkes ölecek, herkesin ölümüne bir şeyler sebep olacak. Ama en önemlisi şehadettir.''dedi. Atalarının, Çanakkale'de omuz omuza birlikte şehadet şerbetini içtiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu: ''Bizim mayamız bir, tarihimiz bir. Biz kardeşiz. Şu anda aramıza fitne sokmak isteyenler var. Malazgirt'te bu toprakların kapısını beraber açtık. Kıblemiz bir, istikametimiz bir, orucumuz birdir. Ama ne oldu? Allah şimdi bizi kardeşlerimizle ilgili imtihana tabi tuttu. Ben böyle görüyorum. Bu imtihandan başarılı çıkacağımıza inanıyorum. İyilerin duasıyla yanlışlıkların, eksikliklerin giderileceğine inanıyorum.'' Vali Yerlikaya'ya, şehidin ailesine TOKİ'den ev sözü vererek, hasta olan kızlarının tedavisinin tamamlanması için gerekli imkanını sağlanacağını kaydetti.