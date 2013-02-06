Vali'den partililere: Böyle devam edecekseniz ben burayı terk edeyim

Bartın Valisi Bülent Savur, ziyaret için gittiği Saadet Partisi'nde kendisini İl Başkan Yardımcısı'nın karşılaması üzerine, "Ben cumhurbaşkanının temsilcisiyim bu memlekette, beni yardımcı karşılayamaz. Protokolü öğrenin" diyerek tepki gösterdi.

Bartın Valisi Bülent Savur bugün AKP, CHP ve MHP il başkanlıklarına nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Bülent Savur son olarak Saadet Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Vali Bülent Savur, Pazaryeri mevkiinde bulunan partinin bulunduğu bina önünde Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu tarafından karşılandı. 5'inci katta bulunan parti binasına çıkan Bülent Savur, Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, Merkez İlçe Başkanı Muhammet Emin Titiz, parti yönetim kurulu üyeleri Fikret Ercan ve Mücahit Mekeç ile selamlaştı.

‘Bunları öğrenin'

Ayhan Acar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Saadet Partisi Bartın İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu'nun konuşmaya başlayacağı sırada sözünü kesen Bülent Savur, "Şimdi burada bir yanlış var. Ben buraya yardımcımı göndermedim. Kaldı ki yardımcım da gelse başkan karşılar. Bunları öğrenin. 'Ben dedim ki herhalde başkanlığı beyefendi aldı, o yüzden beni karşıladı'. Bunları öğrenin, yanlış yapıyorsunuz. Eğer beni il başkan yardımcısının karşıladığını bilseydim, buraya girmezdim. Ben cumhurbaşkanının temsilcisiyim bu memlekette, beni yardımcı karşılayamaz. Arkadaşlar siz siyaset adamısınız, maksatlı yapmadığınızı biliyorum. Protokolü öğrenin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşar Sinoplu'nun il başkanı ve teşkilat mensuplarını tanıtmaya devam etmesiyle yine söze giren Bülent Savur, "Hala konuşmaya devam ediyorsun. Şu an konuşacak olan il başkanıdır. Eğer böyle devam edecekseniz. Ben burayı terk ederim. Sevgili başkanım lütfen. Bu kadar laftan sonra hala yanlışta ısrar ediyorsunuz. Lütfen çok rica ediyorum" dedi.

Ünal Yurtbay ise "Olanlardan dolayı kusura bakmayın. Özür dilerim. Belki biz de alışkın değiliz. Ama bundan sonra muhakkak dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Bülent Savur, parti yöneticileriyle sohbet etti.