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Yaşam

Vali'den itiraf: Eşim bana terlik fırlatıyor

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, eşine bu güne kadar tek fiske dahi atmadığını ancak, eşinin zaman zaman kendisine terlik fırlattığını, bunun da isabet etmediğini belirterek, espiri yaptı.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Mardin'de düzenlen 'Kadına şiddet' konulu panelde konuşan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, eşine bu güne kadar tek fiske dahi atmadığını ancak, eşinin zaman zaman kendisine terlik fırlattığını, bunun da isabet etmediğini belirterek, espiri yaptı.


Mardin'deki Artuklu Üniversitesi Vali Mehmet Kılıçlar Salonu'nda yapılan panelde konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, toplumda kadına yönelik şiddetin altında eğitimsizliğin yattığını söyledi. Prof.Dr. Omay, eğitimli ailelerde şiddet oranının daha az görüldüğünü anlattı. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, eşine bu güne kadar tek fiske bile atmadığını ancak, eşinin kendisine zaman zaman terlik fırlattığını, bunların isabet etmediğini belirtti. Vali Ayvaz'ın bu sözleri, salonda kısa süreli bir gülüşmelere yolaçtı. Panele katılım oranının yüksek olmasından memnun olduğunu belirten Ayvaz, şöyle konuştu:


"Vali olarak, aynı zamanda 23 yıldır eşine şiddet uygulamayan, fakat ara sıra eşim tarafından terlik atılan biri olarak konuşma yapmak istiyorum. Kadına yönelik şiddette, cezaların en kısa zamanda ağırlaştırılması gerekiyor. İstatistiki bilgilere göre son 7 yılda 4 bin 190 kadın darp edilerek öldürüldü. Toplum olarak konuya çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle kız çocukları, erken yaşlarda evlendiriliyor. Okutulmadan sosyal hayata karışıyorlar.


Kadın, dolayısıyla eşine muhtaç oluyor. Şiddet konusunda kesinlikle cezalar çok sert olmalı, ağır olmalı. Erkeğin bir kadını darp ettiği veya öldürdüğü zaman çok ağır ceza verilmeli. Öldürmede müebbet, darpta ise en az 10 yıl. Hücrede ve iyi halden yararlanmamak üzere de içerde yatması lazım."



Dayak yediğini itiraf etti


Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Aşkın Asan ise Türkiye'de her 10 kadından 4'ünün şiddete maruz kaldığını, kendisinin de öğrencilik yıllarında öğretmeninden dayak yediğini ilk kez panelde itiraf ettiğini söyledi. Şiddete maruz kalan kadınlara dönük iyileştirici yeni tedbirleri gündeme aldıklarını anlatan Asan, şöyle dedi:


"Örneğin elektronik kelepçe ile Cumhuriyet Savcılıkları kanalı ile polisten koruma talep edilmesi, yeni tedbirler arasında yer alacaktır. Her ile kadın sığınma evlerinin yapılması da alacak önlemlerimiz arasında olacaktır. Kadına yönelik şiddetin giderilmesi için sivil toplum örgütlerinden de çeşitli görüş ve önerileri aldıktan sonra bu yöndeki gerekli yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilip yasallaşacaktır."

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