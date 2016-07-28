Validebağ Korusu’nda çıkan yangını mahalleli söndürdü!

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusunda 25 Temmuz gecesi 12.00 civarında, Acıbadem yönündeki yamacında yangın çıktı. Validebağ Gönüllüleri ve mahalleliler otluk alanda çıkan yangına hemen müdahale ederek alevler koruya yayılmadan söndürmeyi başardılar.

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KOS’da yer alan habere göre, hemen haber verilmesine rağmen koruya yangın söndürülmek üzere gelen itfaiye, soğutma işlemi yaparak 02:30 gibi korudan ayrıldı. Söndürülmeden atılmış bir izmarit nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın 500 m2’ye yakın bir alanı tahrip etti.

Validebağ Gönüllüleri de yazılı bir açıklama yaparak, 2012 yılında yine koruda çıkan bir yangın üzerine defalarca “bir müdahale planı geliştirilmesi” için ilgili yerlere başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Açıklamada ayrıca çıkan yangının Validebağ Gönüllüleri’nin ve mahallelinin çabasıyla söndürüldüğünü ve bir kez daha facianın kıyısından dönüldüğü belirtildi.

Validebağ Gönüllülerinin yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şöyle;

“25 Temmuz’u 26 Temmuz’a bağlayan gece saat 24:00 sularında Validebağ Korusu’nun Acıbadem yönündeki yamacında yangın çıkmıştır. Mahalleli ve Validebağ Gönüllüleri hem ilk müdahaleyi yaparak yangını söndürmüşler, hem de itfaiyeye haber vermişlerdir. Adresin tam verilmemesi gerekçesiyle geciken itfaiye soğutma işlemini yaparak 02:30 gibi korudan ayrılmıştır. Söndürülmeden atılmış bir izmarit nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın 500 m2’ye yakın bir alanı tahrip etmiştir.

"2012 yılı Ağustos ayında aynı bölgede çıkan yangında Genç Sokak tarafından Koru’ya girmeye çalışan itfaiye, uyarımız üzerine Av Köşkü kapısına yönlendirilmiştir. Gecikme nedeniyle itfaiye yangına, mahalleli ve Validebağ Gönüllülerinin çabasıyla söndürülmek üzere iken gelebilmiştir. Bu nedenle yangın sonrasında itfaiyeyle çeşitli yazışma ve görüşmeler yapılmış, Koru için bir müdahale planı geliştirilmesi talep edilmiştir. İtfaiye yetkililerinin Koru’ya gelmesi sağlanmış, olası bir yangında Koru’ya girebilecekleri yerler (1. Hastane, 2. Öğretmenevi Konaklama Bölümü, 3.Öğretmenevi otoparkı, 4. Av Köşkü) tesbit edilmiştir. Ayrıca İSKİ ile iletişime geçilerek Koru’ya yeterince yangın musluğu (hidrant) yerleştirilmesi sağlanmıştır.

"Son yangın gösteriyor ki, itfaiye, 2012 yılındaki yangından bu yana herhangi bir müdahale planı geliştirmemiştir. Bu nedenle gecikme yaşanmaktadır. Bu gecikme, bu defa da Validebağ Gönüllüleri’nin ve mahallelinin çabasıyla facia ile sonuçlanmamıştır.

"İtfaiye yetkililerinden, acil olarak 1. derece doğal SİT alanı olan Validebağ Korusu için özel bir müdahale planı geliştirmelerini tekrar talep ediyoruz."

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