Valide Sultan, Hürrem'in doğumunu veto etti: Ben kürtaj oldum, sen de ol

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki “Hürrem Sultan” rolünü canlandıran Meryem Uzerli'nin rol arkadaşı Nebahat Çehre, “Çocuk istemeyen adam zorla baba yapılmaz. Meryem’e ulaşabilseydim bunu söyleyecektim” dedi.

Meryem Uzerli’nin hamile olduğunu açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor.

Meryem Uzerli ile Can Ateş’i tanıştıran ünlü oyuncu Nebahat Çehre, “Bence Meryem yanlış yolda” dedi.

Nebahat Çehre sözlerine şöyle devam etti:



“Çocuk yapmak her iki tarafın rızasıyla olmalı. Yalnızca anneliği tatmak uğruna böyle maceralara girilmez.



Her iki evliliğimde de hamile kaldım. Ama kürtaj yaptırdım. Çünkü babasız çocuk büyütmek, yalnız anne olmak istemedim. Üvey babanın elinde büyüdüğüm için bunun nasıl bir acı ve yalnızlık olduğunu bilirim. Çocuk istemeyen adam zorla baba yapılmaz. Meryem’e ulaşabilseydim bunu söyleyecektim.”

3,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli’nin kız çocuk istediği de iddia edildi.