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Kültür-Sanat

Çehre'den Erdoğan'a: Bildikleri gibi bir dizi çeksinler, izleyelim

Muhteşem Yüzyıl’ın Valide Sultan'ı Çehre, Erdoğan'ın diziye yönelik eleştirileri hakkında 'Anlatılanların gerçeği yansıttığına inanmıyorsa, bildikleri gibi bir dizi çeksinler izleyelim' dedi

26 Kasım 2012 17:51

 

Muhteşem Yüzyıl’da geçen sezon Valide Sultan’ı canlandıran Nebahat Çehre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın diziye yönelik eleştirileri hakkında "Anlatılanların gerçeği  yansıttığına inanmıyorsa ellerinde çok büyük imkanlar var, bildikleri gibi bir dizi  çeksinler biz de izleyelim" dedi. 

Muhteşem Yüzyıl'ın halk tarafından büyük bir ilgiyle izlediğini belirten Çehre, hurrriyet.com.tr'ye şu açıklamaları yaptı:

 " Bu sonuçta tarihi olaylardan yola çıkılarak senaryolaştırılmış bir dizi. Zaten başında bunun bir hayal ürünü olduğu belirtiliyor. Bence burada amaç gündem değiştirmek. Memlekette bu kadar sorun varken , bunu gündeme getirmek niye anlamadım."

"Her tarihçi farklı bir 'Osmanlı' anlatıyor. Sonuç olarak inkar edilemeyecek bir harem gerçeği var. Bu anlatılanların gerçeği  yansıttığına inanmıyorsa ellerinde çok büyük imkanlar var, bildikleri gibi bir dizi  çeksinler biz de izleyelim "

 

Başbakan Erdoğan ne demişti? 

 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Zafer Havalimanı açılış töreninde Star TV'de yayımlanan Muteşem Yüzyıl hakkında şunları söyledi: 
"Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz, her yerle biz de ilgileniriz ama bunlar televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o 'Muhteşem Yüzyıl' belgeselindeki gibi tanıyor.
Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni tanımadık. Biz öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi.
Bunu çok iyi bilmeniz, anlamamız lazım. Ve ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimizin huzurunda kınıyorum. Ve bu konuda da ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyorum.
Böyle bir anlayış olamaz. Bu milletin değerleriyle oynamaya, milletçe gereken dersin, milletçe gereken cevabın hukuk içinde verilmesi gerekir. Biz şehitlerimizin bulunduğu, şehitliklerimizin bulunduğu kardeşlerimizin yaşadığı her yere gider onların sorunlarıyla ilgileniriz bu aziz millet tarihi boyunca bunu yaptı. Bugün de biz bunu yapıyoruz." 

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