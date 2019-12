-Vali Yüksel, Ankaragücü'ne sahip çıktı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankaragücü Kulübünde çok ivedi bir şekilde genel kurul yapılıp meşrutiyeti olan bir yapı ortaya çıkarıldığı takdirde, ''Söz veriyorum, ceketimi satarım, Ankaragücü'nün yanında olmaya devam ederim'' dedi. Vali Yüksel, yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün hak ve menfaatleri açısından nerede bulunulması gerekiyorsa Ankara Valisi olarak orada yer alacağını belirtti. Maçlarda Ankaragücülü taraftarların ''Vali uyuma Ankaragücü'ne sahip'' şeklinde slogan attığını hatırlatan Yüksel, ''Uyuyan ben değilim. Uyuyan esasında başka kesimler. O tribünlerde kulübüne karşı bu moral bozukluğunu yaşayanların büyük bir bölümü, Ankaragücü'nün tarihini tam olarak bilmiyor. Ankaragücü'nün 100 yıllık tarihi var. Şu anda tribünlerin bas bas bağırdığı bu durumlar, tarihin her döneminde Ankara'nın yaşadığı sorunlardı. Ankaragücü bu sorunların hepsinden akılla çıkmayı bilmiştir. Kaç kere federasyonlar tarafından lig dışında bırakılmış, hiç hak etmediği bir takım muamelelerle maruz kalmıştır ama bu kulüp yine de Türk sporunda var olmuştur'' ifadelerini kullandı. ''Ankaragücü gibi Türk sporuna mal olmuş takımlarla belli periyotlarla bu tür idari boşluklar her zaman olabilir'' diyen Vali Yüksel, şöyle devam etti: ''Ankaragücü karşılaştığı bu idari boşluğu, tarihinden gelen güçle makul bir süre sonra mutlaka çözecektir. Ben 20 yıldır Türkiye'nin bir çok şehrinde görev yaptım. Spor Toto Süper Lig'de çok önemli yerlerde olan takımların bulunduğu şehirlerde görev aldım. Spor yazarları arkadaşlarım da beni bilir. Sporu yüreğiyle seven, sporu bir sevgi çiçeği kabul eden bir arkadaşınız olarak şunu ifade edebilirim ki, ben spor kulüplerinin yönetimine asla müdahil olmadım. Dolayısıyla Ankaragücü eğer kendi yönetim yapılanmasını süratle ortaya çıkarır, ivedi bir şekilde bir genel kurul yapar ve meşrutiyeti olan bir yapı ortaya çıkarırsa size bütün Ankara adına söz veririm ki, ceketimi satarım Ankaragücü'nün yanında olmaya devam ederim.'' Ankaragücü'nün 100 yıldan bu yana Türk sporunda var olduğunu kaydeden Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ne tribünler, ne de başka bir kişi bana, 'isim göster, adam göster, yer tayin et' derse asla böyle bir şey yapmam. Ancak 'Ankaragücü'nün size ihtiyacı var' deniyorsa, ceketimi satmaya ve Ankaragücü'nün hak ve menfaatlerinin yanında olmaya hazırım. Şimdi yapılması gereken şey, süratle ortaya çıkan durumdan sonra meşrutiyeti sağlayacak bir genel kurul yapılması ve ortaya çıkacak yeni isimlerle kamuoyunun önüne çıkılmasıdır. Bütün Ankaralıların hem Gençlerbirliği'ni hem de Ankaragücü'nü kucaklaması gerekiyor.''